​В Азербайджане отмечается профессиональный праздник учителей

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня учителя Азербайджана отмечают профессиональный праздник. Как сообщает Report, 5 октября 1966 года на совместной конференции ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан первый международный документ "О статусе учителей", определяющий условия трудовой деятельности учителей.

В 1994 году этот день был учрежден ЮНЕСКО как Всемирный день учителей. Эта дата также включена в качестве международного праздника в систему ООН. Праздник отмечается с целью привлечения внимания к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.

Хотя этот праздник отмечается в более чем 100 странах мира, есть страны, в которых существует свой национальный День учителей.

В независимом Азербайджане впервые День учителей отметили 5 октября 1993 года.