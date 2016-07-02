​В Азербайджане обнародованы результаты выпускных экзаменов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов, которые состоялись 30 июня.

Как сообщили Report в ГКПС, экзамены в централизованном порядке проходили для выпускных классов средних общеобразовательных учреждений, расположенных в Гяндже, Дашкесане, Шемкире, Гёйгеле, Самухе, Гедабеке, Газахе, Агстафе, Товузе, Шемахе, Гобустане, Мингячевире, Нафталане, Горанбое, Шеки, Закатале, Балакяне, Габале, Гахе, Огузе, Исмаиллы.

На экзаменах для 9-х классов предусматривалось участие 24 268 учащихся, из них 399 человек на экзамен не явились, двое учеников были отстранены от экзамена из-за нарушения правил. Максимальный результат показали 30 учеников, набравшие по 60 баллов.

На экзаменах для 11-х классов предусматривалось участие 20 954 учащихся, из них 356 человек на экзамен не явились, 34 ученика были отстранены от экзамена из-за нарушения правил. Максимальный результат (90 баллов) показал 41 ученик.