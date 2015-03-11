​В Азербайджане началась запись на первые пробные экзамены

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) начала запись на пробный экзамен, который планирует провести 5 апреля. Об этом Report сообщили в ГКПС.

Регистрация для участия на экзаменах началась с сегодняшнего дня. Экзамены будут проведены 5, 12, 19 апреля и 3 мая.

Отметим, что абитуриенты могут записываться на экзамены лишь посредством Интернета со своим удостоверением личности, используя карту оплаты ГКПС. Платежную карту в связи с записью на испытательные экзамены абитуриенты могут получить через интернет или, отправив СМС на номер 7735 со всех мобильных операторов.