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    В Азербайджане до 2020 года каждый ученик будет обеспечен планшетом

    Исполнение стратегического плана возложено на министерство образования и министерство связи и высоких технологий

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане до 2020 года каждый ученик будет обеспечен компьютером-планшетом, в который будут загружены электронные учебники. Как сообщает Report, этот пункт включен в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым план действий по реализации "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

    План предусматривает создание в учебных заведениях инфраструктуры, отвечающей требованиям учебной методологии на основе информационно-коммуникационных технологий, обеспечение каждого учебного заведения интернетом, в средних общеобразовательных учебных заведениях обеспечение каждого ученика компьютером-планшетом, в который будут загружены электронные учебники.

    Создание отвечающей современным требованиям инфраструктуры возложено на министерство образования и министерство связи и высоких технологий. 

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