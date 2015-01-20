В Азербайджане до 2020 года каждый ученик будет обеспечен планшетом

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане до 2020 года каждый ученик будет обеспечен компьютером-планшетом, в который будут загружены электронные учебники. Как сообщает Report, этот пункт включен в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым план действий по реализации "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

План предусматривает создание в учебных заведениях инфраструктуры, отвечающей требованиям учебной методологии на основе информационно-коммуникационных технологий, обеспечение каждого учебного заведения интернетом, в средних общеобразовательных учебных заведениях обеспечение каждого ученика компьютером-планшетом, в который будут загружены электронные учебники.

Создание отвечающей современным требованиям инфраструктуры возложено на министерство образования и министерство связи и высоких технологий.