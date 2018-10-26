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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет создана Международная Ассоциация иностранных выпускников вузов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на круглом столе на тему "Инвестиции в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию", проводимого в рамках VI Бакинского Международного Гуманитарного форума в Университете АДА.

По словам министра, эта идея была поддержана президентом страны.

"Я предложил эту идею несколько лет назад и президент поддержал ее. Кроме того, мы решили, что после этого мы созовем Конгресс с участием всех выпускников азербайджанских вузов. На сегодняшний день, начиная с советских времен насчитывается более 15 тысяч выпускников из более чем 90 стран мира",- отметил он. Глава МИД подчеркнул, что Азербайджанские вузы как в советское время, так и в наши дни являются востребованными среди иностранных студентов.