 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане будет создана Международная Ассоциация иностранных выпускников вузов Азербайджана

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет создана Международная Ассоциация иностранных выпускников вузов  Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на круглом столе на тему "Инвестиции в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию", проводимого в рамках VI Бакинского Международного Гуманитарного форума в Университете АДА.

    По словам министра, эта идея была поддержана президентом страны.

    "Я предложил  эту идею несколько лет назад и  президент поддержал ее. Кроме того, мы решили, что после этого мы созовем Конгресс с участием всех выпускников азербайджанских вузов. На сегодняшний день, начиная с советских времен насчитывается более 15 тысяч выпускников из более чем 90 стран мира",- отметил он. Глава МИД  подчеркнул, что Азербайджанские вузы как в советское время, так и в наши дни являются востребованными среди иностранных студентов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi