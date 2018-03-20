Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджан пришла весна.

Как сообщает Report, весна наступила в 20:15:30.

Во время наступления весны происходит равноденствие. В это время день и ночь равны друг другу по длительности. Солнце, двигаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор. То есть переходит с южного полушария земли в северное. Эту точку называют точкой весеннего равноденствия. Когда Солнце находится в этой точке, длительность ночи и дня уравнивается. Тогда наступает весенний сезон.

Отметим, что в этом году лето наступит 21 июня в 14:07:18, осень – 23 сентября в 05:54:06, зима – 22 декабря. Приход зимы состоится в 02:22:42.