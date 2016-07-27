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    В АГУНП состоялись первые вступительные экзамены во Французско-азербайджанский Университет

    Результаты экзаменов будут оглашены 29 июля

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП)   состоялись  первые  вступительные экзамены во Французско-азербайджанский Университет (UFAZ).

    Как сообщает Report, в централизованном экзамене приняли  участие 303 человека, набравшие 500 и более баллов по 1-ой группе специальностей.

    На экзамене абитуриенты ответили на тестовые вопросы по математике, физике, химии, общим знаниям, а также написали 2 эссе на английском языке. Результаты экзаменов будут оглашены 29 июля.

    После экзаменов замминистра образования Азербайджана Джейхун Байрамов и представители посольства Франции в Азербайджане встретились с родителями и абитурентами.

    Напомним, что Французско-азербайджанский университет был создан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Получившие образование в Университете студенты получат дипломы Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Университета Страсбурга. Ожидается, что в этом году во Французско-азербайджанский университет будут зачислены 160 студентов.

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