В АГУНП состоялись первые вступительные экзамены во Французско-азербайджанский Университет

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялись первые вступительные экзамены во Французско-азербайджанский Университет (UFAZ).

Как сообщает Report, в централизованном экзамене приняли участие 303 человека, набравшие 500 и более баллов по 1-ой группе специальностей.

На экзамене абитуриенты ответили на тестовые вопросы по математике, физике, химии, общим знаниям, а также написали 2 эссе на английском языке. Результаты экзаменов будут оглашены 29 июля.

После экзаменов замминистра образования Азербайджана Джейхун Байрамов и представители посольства Франции в Азербайджане встретились с родителями и абитурентами.

Напомним, что Французско-азербайджанский университет был создан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Получившие образование в Университете студенты получат дипломы Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Университета Страсбурга. Ожидается, что в этом году во Французско-азербайджанский университет будут зачислены 160 студентов.