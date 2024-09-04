В Университете ADA открыты три новые новые программы

В Университете ADA открыты три новые новые программы обучения.

В Университете ADA открыты три новые новые программы обучения.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал профессор Болонского университета, декан факультета сельского и пищевых наук Университета ADA Маттео Виттуари.

Он подчеркнул, что программы рассчитаны в общей сложности на 100 студентов на уровне бакалавра и магистра.

"Две программы - по сельскохозяйственным технологиям и пищевым технологиям - рассчитаны на бакалавров. Магистры же могут подключиться к программе по управлению сельскохозяйственными и пищевыми системами", - сказал он.

Виттуари также подчеркнул, что на сегодняшний день в Болонском университете уже обучаются восемь студентов из Азербайджана.

"Мы собираемся увеличить число студентов в ближайшие годы", - сказал он.