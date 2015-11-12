Университет АДА и Фонд ООН в области народонаселения подписали меморандум о взаимопонимании

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, заместитель генсека ООН Бабатунде Осотимехин выступил перед студентами Университета АДА с лекцией.

Как сообщает Report, гость рассказал о деятельности руководимого им Фонда, а также детально остановился на Целях развития тысячелетия (Millenium Development Goals).

Говоря об Азербайджане, Б.Осотимехин отметил высокий уровень участия женщин в жизни страны, а также прогресс, достигнутый Азербайджаном в уменьшении женской смертности во время родов.

Б.Осотимехин добавил, что Азербайджан, как место, где сталкивается восток с западом, может стать центром изменений не только в регионе, но и в мире.

После лекции, студенты и учителя АДА получили возможность задать вопросы Б.Осотимехину.

В конце между Университетом АДА и Фондом ООН в области народонаселения был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу, Университет АДА и Фонд ООН будут соместно организовывать и проводить конференции и исследования. Документ также позволит студентам АДА проходить практику в ООН.

Также Б.Осотимехин подарил библиотеке Университета АДА более 30 книг.