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Ученики Ирпенской школы побывали в лицее имени имени академика Зарифы Алиевой

Ученики Ирпенской школы побывали в лицее имени имени академика Зарифы Алиевой Учащиеся школы имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене побывали в Лицее имени имени академика Зарифы Алиевой в Баку.
Наука и образование
13 июня 2023 г. 12:08
Ученики Ирпенской школы побывали в лицее имени имени академика Зарифы Алиевой

Учащиеся школы имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене побывали в Лицее имени имени академика Зарифы Алиевой в Баку.

Как передает Report, целью визита украинских школьников в Азербайджан является ознакомление с культурой и традициями страны, посещение образовательных учреждений и центров.

Приветствуя гостей, директор лицея Фаргана Исаева заявила, что образовательное учреждение является одним из самых лучших в стране, выпускники лицея продолжают получать высшее образование в лучших вузах мира.

Директор Ирпенской школы Валентина Антоненко, в свою очередь, подчеркнула, что данная встреча стала знаменательной для школьников.

Она добавила, что в Ирпене есть парк имени Зарифы Алиевой, где также возведен памятник академику. В его открытии принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Благодаря Ильхаму Алиеву наша школа снова возродилась. Из-за войны она была разрушена, за такое короткое время школа была восстановлена",- сказала она.

На данный момент в Ирпенской школе обучаются 2 500 школьников. Директор школы заявила о необходимости развития более тесного сотрудничества с азербайджанскими учебными заведениями.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrpen məktəbinin şagirdləri Akademik Zərifə Əliyeva adına liseydə olublar

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