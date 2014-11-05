Учебный год в общеобразовательных школах Азербайджана продлен

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде подписал распоряжение о внесении поправок в “Образцовый устав общеобразовательной школы". Как сообщает Report, согласно изменениям, занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Учебный год делится на два полугодия: первое - с 15 сентября по 26 января, второе - с 1 февраля по 14 июня.

Также установлены дни каникул в период учебного года: 5 дней осенних каникул (с 16 по 20 ноября) и 5 дней зимних (с 27 по 31 января). Для младших классов установлены весенние каникулы (с 1 по 5 мая).

В зависимости от ситуации, согласно приказу министерства образования, на территории всей республики или на какой-либо отдельной ее части период учебного года или количество дней каникул могут быть изменены.

Отметим, что до сих пор занятия в общеобразовательных школах длились с 15 сентября по 31 мая. Учебный год делился на два полугодия: первое - с 15 сентября по 29 декабря, а второе - с 6 января по 31 мая.

За период учебного года было установлено 6 дней осенних каникул (с 12 по 17 ноября), 7 дней зимних (с 30 декабря по 5 января) и 8 дней весенних (с 17 по 24 марта). Для первоклассников были установлены 6-дневные дополнительные зимние каникулы (с 12 по 17 февраля).