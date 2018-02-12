Трудоустроены 100% выпускников Бакинской Высшей Школе Нефти

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году Бакинская Высшая школа нефти (БВШН), инновационная учебная программа которой основана на новейших технологиях и опыте ведущих международных университетов, проводила своих первых выпускников. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, дипломы бакалавров получили 48 студентов вуза, обучавшиеся по специальности «Инженер-нефтяник», и 52 студента, учившиеся по специальности «Инженер-химик», – всего 102 выпускника.
Многие из них уже начали свою профессиональную карьеру и работают в ведущих компаниях отрасли. Остальные продолжают учебу в магистратуре и докторантуре в престижных университетах в Азербайджане и за рубежом, а некоторые из выпускников совмещают работу с учебой в магистратуре.
Шесть выпускников сегодня служат в рядах национальной армии, а после окончания службы они будут сразу же приняты на работу в производственное объединение «Азнефть». Ниже приводится статистические данные о местах работы выпускников БВШН.
|Компания/Организация
|Количество
|STAR& PETKIM (Турция)
|24
|ПО «Азнефть»
|18
|SOCARPOLYMER
|6
|Бакинская Высшая школа нефти
|6
|Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева
|5
|BP
|5
|Halliburton
|2
|Maire Tecnimont
|2
|Gilan Holding
|2
|Schlumberger
|1
|Главный офис SOCAR
|1
|ООО «Umid» (SOCAR)
|1
|Azərikimya
|1
|NIPI«Neftegas»
|1
|ВСЕГО
|75 человек
- Как свидетельствуют эти данные, выпускники БВШН не испытывают трудностей при поиске работы в ведущих компаниях нефтегазовой отрасли. Их успеху способствует и опыт, который они приобретают во время учебы, проходя каждый год обязательную производственную практику в этих компаниях. Это позволяет студентам и руководству компаний ближе познакомиться друг с другом. Кроме того, тор-менеджеры и ведущие специалисты этих компаний регулярно проводят в Высшей школе различные семинары, тренинги и мастер-классы, что также помогает студентам больше узнать об их деятельности и определиться с выбором будущего места работы.
- Статистические данные о выпускниках Высшей школы, которые продолжают образование в высших учебных заведениях, приведены в нижеследующей таблице.
|Высшее учебное заведение
|Страна
|Количество
|Программа
|Колорадское Высшее горнотехническое училище
|США
|1 человек
|Ph.D.
|Бакинская Высшая Школа Нефти
|Азербайджан
|14 человек
|Магистратура
|Стэнфордский университет
|США
|1 человек
|Магистратура
|Азербайджанский государственный экономический университет (программа MBA)
|Азербайджан
|6 человек
|Магистратура
|Технический университет Гамбурга
|Германия
|2 человека
|Магистратура
|Университет им. Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге
|Германия
|1 человек
|Магистратура
|Туринский политехнический университет
|Италия
|1 человек
|Магистратура
|Миланский технический университет
|Италия
|1 человек
|Магистратура
|Политехнический университетКаталонии
|Испания
|1 человек
|Магистратура
|Эгейский университет
|Турция
|1 человек
|Магистратура
|Дебреценскийуниверситет
|Венгрия
|1 человек
|Магистратура
|Будапештский университет технологии и экономики
|Венгрия
|1 человек
|Магистратура
|Университет финансов и управления
|Чехия
|1 человек
|Магистратура
|ВСЕГО
|Один студент докторантуры и 31 студент магистратуры
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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