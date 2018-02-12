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    Трудоустроены 100% выпускников Бакинской Высшей Школе Нефти

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году Бакинская Высшая школа нефти (БВШН), инновационная учебная программа которой основана на новейших технологиях и опыте ведущих международных университетов, проводила своих первых выпускников. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, дипломы бакалавров получили 48 студентов вуза, обучавшиеся по специальности «Инженер-нефтяник», и 52 студента, учившиеся по специальности «Инженер-химик», – всего 102 выпускника. 

    Многие из них уже начали свою профессиональную карьеру и работают в ведущих компаниях отрасли. Остальные продолжают учебу в магистратуре и докторантуре в престижных университетах в Азербайджане и за рубежом, а некоторые из выпускников совмещают работу с учебой в магистратуре.

    Шесть выпускников сегодня служат в рядах национальной армии, а после окончания службы они будут сразу же приняты на работу в производственное объединение «Азнефть». Ниже приводится статистические данные о местах работы выпускников БВШН.

    Компания/Организация Количество
    STAR& PETKIM (Турция) 24
    ПО «Азнефть» 18
    SOCARPOLYMER 6
    Бакинская Высшая школа нефти 6
    Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева 5
    BP 5
    Halliburton 2
    Maire Tecnimont 2
    Gilan Holding 2
    Schlumberger 1
    Главный офис SOCAR 1
    ООО «Umid» (SOCAR) 1
    Azərikimya 1
    NIPI«Neftegas» 1
    ВСЕГО 75 человек
    • Как свидетельствуют эти данные, выпускники БВШН не испытывают трудностей при поиске работы в ведущих компаниях нефтегазовой отрасли. Их успеху способствует и опыт, который они приобретают во время учебы, проходя каждый год обязательную производственную практику в этих компаниях. Это позволяет студентам и руководству компаний ближе познакомиться друг с другом. Кроме того, тор-менеджеры и ведущие специалисты этих компаний регулярно проводят в Высшей школе различные семинары, тренинги и мастер-классы, что также помогает студентам больше узнать об их деятельности и определиться с выбором будущего места работы.
    • Статистические данные о выпускниках Высшей школы, которые продолжают образование в высших учебных заведениях, приведены в нижеследующей таблице.
    Высшее учебное заведение Страна Количество Программа
    Колорадское Высшее горнотехническое училище США 1 человек Ph.D.
    Бакинская Высшая Школа Нефти Азербайджан 14 человек Магистратура
    Стэнфордский университет США 1 человек Магистратура
    Азербайджанский государственный экономический университет (программа MBA) Азербайджан 6 человек Магистратура
    Технический университет Гамбурга Германия 2 человека Магистратура
    Университет им. Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге Германия 1 человек Магистратура
    Туринский политехнический университет Италия 1 человек Магистратура
    Миланский технический университет Италия 1 человек Магистратура
    Политехнический университетКаталонии Испания 1 человек Магистратура
    Эгейский университет Турция 1 человек Магистратура
    Дебреценскийуниверситет Венгрия 1 человек Магистратура
    Будапештский университет технологии и экономики Венгрия 1 человек Магистратура
    Университет финансов и управления Чехия 1 человек Магистратура
    ВСЕГО Один студент докторантуры и 31 студент магистратуры
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