​Студенты БВШН проходят производственную практику на предприятиях SOCAR

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), обучающиеся по специальностям "Инженер по нефти и газу", "Инженер-химик" и "Инженер по автоматизации процессов" проходят летнюю производственную практику на платных и бесплатных основаниях на производственных предприятиях компании SOCAR, таких как ООО "SOCAR UPSTREAM Management İnternational”, ООО “SOCAR-AQŞ”, “SOCAR Polymer”, Управление тренинга, обучения и сертификации, Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, Производственное Объединение “Азерикимья”, Нефтегазодобывающее Управление (НГДУ) "Нефтяные камни" Производственного объединения (ПО) "Азнефть", НГДУ "28 мая", НГДУ “Бибиэйбатнефт”, НГДУ имени А.Амирова, НГДУ имени Г.З.Тагиев, НГДУ “Абшеронефт”. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Во время производственной практики студенты, в первую очередь, приобщаясь к корпоративной работе, вместе с опытными специалистами компании осуществляют различные проекты и операции посредством применения передовых технологий и техники. За период практики студенты, работая над реализацией специальных проектов, связанных с бурением и завершением скважин, технологиями буровых растворов, монтажом оборудования и вопросами гарантии качества/контроля за качеством, набирают опыт. Кроме того, студенты получают инструкции по безопасности труда и защиты окружающей среды от специалистов предприятий. В то же время, для эффективной организации досуга студентов им поручаются проектные работы и проводятся командные игры.

Отметим, что в течение практики ректор БВШН Эльмар Гасымов, пребывая на различных предприятиях SOCAR, встречается с руководителями этих структур и студентами-практикантами, знакомится с их деятельностью и интересуется впечатлениями, мнениями студентов о практике.

После окончания производственной практики студенты подготовят презентации об осуществленных работах на практике, которые будут оценены руководителями групп.