Студенты БВШН: Мы продолжим путь нефтяников, погибших на месторождении "Гюнешли"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) всегда будут глубоко чтить память нефтяников, погибших в результате аварии на месторождении "Гюнешли". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, студенты Высшей Школы, как будущие нефтяники, дали слово продолжить их путь с честью и преданностью.

Студенты БВШН, обучающиеся по профессии нефтяника, испытывают чувство гордости за то, что являются последователями погибших отважных нефтяников.

- Что дает Вам обучение в БВШН? Какова роль Высшей Школы в Вашем становлении как будущего специалиста?

- Гюльнар Гусейнли, специальность "Инженер по нефти и газу", 4 курс

- Я очень горжусь, что обучаюсь в этом вузе. В первую очередь, хочу отметить, что этот вуз имеет огромное значение в моем формировании как будущего специалиста. Приобретаемые здесь теоретические знания еще раз утверждают себя при производственной практике. Так как образование в нашем вузе находится на очень высоком уровне.

-Айтекин Гасымова, специальность "Инженер по нефти и газу"

- БВШН всегда содействует будущим карьерным возможностям своих студентов. В течение учебного года мы проходим практику как в местных, так и международных транснациональных компаниях. Я, будучи студенткой, изучающей специальность инженера по нефти и газу, очень рада, что имею такие возможности.

- Эльчин Аллахвердили, специальность "Инженер по нефти и газу", 2 курс

- Обучение в БВШН дает нам возможность стать в будущем профессиональными специалистами и работать в крупных нефтяных компаниях.

- Эмиль Мамедов, специальность "Инженер по нефти и газу", 1 курс

- Обучаясь здесь, я получаю все возможности, чтобы стать в будущем специалистом своего дела. Преподавание предметов высококвалифицированными преподавателями и профессорами, а также проведение учебного процесса на английском языке позволяет нам осваивать мировые знания в области нефти и газа и формироваться в качестве профессиональных специалистов.

- По Вашему мнению, какие возможности и будущие перспективы обещает вам образование в нефтяной области?

- Гюльнар Гусейнли, специальность "Инженер по нефти и газу", 4 курс

- Образование, которое я получаю в нефтяной сфере, обещает мне обеспеченное будущее, успешную карьеру и самое главное полезного гражданина для государства и общества. Конечно, я понимаю, что выбрала очень ответственную и нелегкую профессию, но это меня еще больше вдохновляет к усердному труду и учебе.

- Айтекин Гасымова, специальность "Инженер по нефти и газу", 4 курс

- Как я уже отметила, за период учебы мы проходим практику по разным отраслям нефтяного сектора в различных компаниях. Они проходят очень интересно. Мы наглядно ознакамливаемся с принципами работы, структурами нефтяных устройств и применяемыми процедурами в производстве. Для таких будущих кадров как мы это имеет важное значение.

- Эльчин Аллахвердили, специальность "Инженер по нефти газу", 2 курс

- БВШН обеспечивает каждого своего студента всеми возможностями для становления их профессиональными инженерами будущего. Организация учебного процесса на английском языке, проведение занятий и экзаменов со стороны профессионального профессорско-преподавательского состава, отправка студентов на практику на различные заводы для более глубокого освоения ими своей специальности, организация встреч с главами крупных нефтяных компаний – все это перечисленное является частью тех условий, которые БВШН создала для нас.

- Эмиль Мамедов, специальность "Инженер по нефти и газу", 1 курс

- Изучение нефтяной отрасли открывает перед нами международные горизонты. Моя главная цель – стать востребованным и образованным кадром для Азербайджана. Нефтегазовая инженерия является областью моего изучения. Добыча газа в Азербайджане занимает второе место после добычи нефти. Поэтому полагаю, что выбранная мной профессия обещает мне большие перспективы не только в ближайшее время, но и в дальнейшем.

- Не пугает ли Вас сложность этой работы и тот факт, что эта профессия требует трудолюбия?

- Гюльнар Гусейнли, специальность "Инженер по нефти и газу", 4 курс

- Я сама знаю, насколько сложна эта профессия. Так как я выросла в семье инженера. Долгие годы мой отец работает главным инженером по газовому хозяйству. Поэтому сложность этой профессии нисколько не пугает меня. Ведь, я выбрала ее с любовью.

- Айтекин Гасымова, специальность "Инженер по нефти и газу", 4 курс

- До поступления в Высшую Школу у меня уже было представление о нелегкой работе нефтяников. Об их непростой работе я узнавала из художественных книг и фильмов. Сегодня мне очень интересно изучать все тонкости этой профессии. И меня никоим образом не пугает сложность и кропотливость этой работы. Так как я очень люблю свою профессию.

- Эльчин Аллахвердили, специальность "Инженер по нефти газу", 2 курс

- Азербайджан является страной нефти и нефтяная профессия – является национальной профессией Азербайджанского народа. Естественно, стать специалистом по нефти в нефтяной стране – это большая возможность и преимущество для меня. После профессии шахтера работа нефтяника считается одной из самых сложных. Тем не менее, это меня совсем не пугает, а напротив еще более привязывает меня к своей профессии. Так как именно кропотливый труд и преодоленные сложности на пути возвышают и делают человека сильным.

- Эмиль Мамедов, специальность "Инженер по нефти и газу", 1 курс

- Я считаю, что нет такой профессии, где можно обойтись без труда. Если человек намерен стать полностью сформированным специалистом по своей отрасли, то он должен осилить ее. Поэтому я хочу усиленно учиться и подготовить себя как профессионального специалиста, знающего все теоретические и практические стороны своей профессии.

- Не напугала ли Вас трагедия, произошедшая на глубоководной платформе №10 месторождения Гюнешли? Готовы ли Вы стать трудолюбивым и стойким нефтяником будущего и продолжить дело наших нефтяников, героически погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей?

- Гюльнар Гусейнли, специальность "Инженер по нефти и газу", 4 курс

- Безусловно, последнее событие на месторождении Гюнешли потрясло меня, также как всех. Я очень трудно восприняла это событие, так как с большинством из них – нефтяниками, пожертвовавшими своей жизнью ради своего профессионального долга, я была знакома при их жизни. В этом году во время летней практики я побывала в Управлении по нефтегазодобыче “28 Мая“ и на нескольких платформах, где близко ознакомилась с работой нефтяников. К сожалению, тяжелые погодные условия повлекли за собой эту трагедию. И можно сказать каждый год по всему миру происходят подобные случаи на производстве. Конечно, мы, как будущие нефтяники, должны быть храбрыми и хорошо подготовленными. Я знаю, насколько сложна и почетна профессия нефтяника. Но если я выбрала эту профессию, то значит, я всегда должна быть готова к любым сложностям. Я продолжу дело отважных нефтяников.

- Айтекин Гасымова, специальность "Инженер по нефти и газу", 4 курс

- Эта трагедия произошла в связи с тяжелыми погодными условиями. Гибель нефтяников на производстве стала большой утратой для нашего народа. Нелегкие дни, трудные моменты, с которыми сталкиваются нефтяники при выполнении своей работы является неизбежным и естественным явлением. Такие случаи происходят везде и в различных странах. Я знаю, что моя профессия сопряжена со сложностями, но несмотря на это, я всегда буду стараться быть сильной и устойчивой. Если человек любит свою профессию, то он всегда должен быть готов ко всем ее сложностям. Мы продолжим их дело.

- Эльчин Аллахвердили, специальность "Инженер по нефти газу", 2 курс

- Во всем мире такие события происходят часто и сопровождаются человеческими жертвами. Когда я выбирал эту профессию, я уже знал насколько она сложна и рисковая. Так как с детства я хотел стать будущим инженером. Я люблю эту профессию и никакие сложности, с которыми я могу столкнуться на этом пути не пугают меня. Как будущий нефтяник я готов смело противостоять всем сложностям своего дела. Продолжать путь героически погибших нефтяников и нести их славное звание очень почетное поприще для меня.

- Эмиль Мамедов, специальность "Инженер по нефти и газу", 1 курс

- Я уверен, что сегодня будучи студентами, а в будущем - нефтяниками, мы сможем продолжить их дело. Наши отважные нефтяники еще раз доказали, что профессия инженера-нефтяника является не только ответственной, но и почетной профессией. Их отвага также показала нам это. Мы преклоняемся перед ними и намерены продолжить их славный путь. Ведь, это - наш моральный долг, как будущих нефтяников.