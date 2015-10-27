​Создается Азербайджано-французский университет

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Между Азербайджанским государственном университетом нефти и промышленности (АГУНП) и Страсбургским университетом (Франция) прошли обсуждения о создании Азербайджано-французского университета (UFAZ).

Как сообщили Report в пресс-службе АГУНП, на обсуждениях Францию представила делегация во главе с президентом Страсбургского университета Алаином Берец, а Азербайджан - профессорско-преподавательский состав АГУНП во главе с ректором вуза Мустафой Бабанлы, а также сотрудники других вузов, министерства образования и пр. структур.

Отметив важное значение UFAZ, созданного при поддержке правительств Азербайджана и Франции, М.Бабанлы провел обсуждения вокруг проекта. Во время обсуждений было отмечено важное значение создания Азербайджано-французского университета в развитии двустороннего сотрудничества и партнерства. UFAZ будет действовать в учебном здании АГУНП.

В проекте также предусматривается участие других французских университетов. С целью расширения круга с другими областями и сбора человеческих ресурсов для проекта Страсбургский университет будет обладать координационной свободой с другими французскими вузами.

Университет начнет действовать с 2016-2017 учебного года со 100 студентами. Прием будет производиться по 4 специальностям - инженерия геологии и геофизики, нефтегазовая инженерия, химическая инженерия и инженерия технологических машин и оборудований. В будущем также планируется открытие новой специальности - строительной инженерии.