Союзы писателей Азербайджана и Турции подпишут протокол о сотрудничестве

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Союза научных и литературных писателей Турции (İLESAM) Нури Пармаксыз и заместитель союза Ильтер Тюркай находятся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в отделе по культуре и туризму посольства Турции в Азербайджане, целью визита является заключение протокола о сотрудничестве с Союзом писателей Азербайджана.

Согласно протоколу, научные и литературные произведения Азербайджана и Турции будут переводиться на языки двух стран.

Кроме того, делегация İLESAM посетит Государственную библиотеку Азербайджана, Институт фольклора Академии Наук, Союз композиторов, общественное объединение "Авторские Права" и т.д.

Визит продлится до 6 февраля.