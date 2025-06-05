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Сотрудники Ирпенского гуманитарного лицея иностранных языков имени Зарифы Алиевой прибыли с визитом в Нахчыван

Сотрудники Ирпенского гуманитарного лицея иностранных языков имени Зарифы Алиевой прибыли с визитом в Нахчыван Сотрудники Ирпенского гуманитарного лицея иностранных языков имени Зарифы Алиевой прибыли с визитом в Нахчыван.
Наука и образование
5 июня 2025 г. 20:09
Сотрудники Ирпенского гуманитарного лицея иностранных языков имени Зарифы Алиевой прибыли с визитом в Нахчыван

Директор Ирпенского гуманитарного лицея иностранных языков имени академика Зарифы Алиевой (Украина) Валентина Антоненко, группа учащихся лицея, а также замдиректора бакинского Лицея имени академика Зарифы Алиевой Айнур Гусейнова посетили Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках визита гости возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева на главной площади города Нахчывана.

Затем в музее Гейдара Алиева они ознакомились с экспонатами, рассказывающими о жизни и государственной деятельности великого лидера.

Гости также посетили среднюю школу имени академика Зарифы Алиевой в селе Шахтахты Кенгерлинского района. После экскурсии по Мемориальному музею делегация осмотрела учебные классы.

Во время встречи с педагогическим коллективом школы Валентина Антоненко подчеркнула, что возглавляемое ею учебное заведение вот уже около 20 лет носит имя академика Зарифы Алиевой. В лицее установлен ее бюст, открыт музей, посвященный ее жизни и научной деятельности. Она также отметила, что улица, на которой расположен лицей, также носит имя Зарифы ханум. По ее словам, сегодня в лицее обучаются 2 500 учеников, а в последние годы там также начато преподавание на азербайджанском языке.

В. Антоненко отметила, что лицей в Ирпене стал символом дружбы между Азербайджаном и Украиной. Учебное заведение, пострадавшее в результате военных действий, было оперативно восстановлено при поддержке компании SOCAR Energy Ukraine по поручению президента Азербайджана. Гостья выразила признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанную помощь, а также отметила тесное сотрудничество с одноименным лицеем в Баку.

В завершение встречи был продемонстрирован видеоролик о Гуманитарном лицее иностранных языков имени Зарифы Алиевой в Ирпене.

Также в рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью Центра детско-юношеского творчества имени Гейдара Алиева и гимназии с углубленным изучением английского языка при Нахчыванском государственном университете.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZərifə Əliyeva adına İrpen Humanitar Xarici Dillər Liseyinin əməkdaşları Naxçıvana səfərə gəliblər

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