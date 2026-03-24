Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями

    Наука и образование
    • 24 марта, 2026
    • 16:11
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями

    Шамахинский европейский лицей, построенный Фондом Гейдара Алиева, оснащен необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

    Как передает корреспондент Report из Шамахы, об этом журналистам заявили в рамках медиатура, организованного в район по следам визита президента.

    Отмечено, что прежнее здание, где располагался Европейский лицей, было построено в 1937 году. В 1987 году здание учебного заведения было реконструировано. Однако за минувший период оно пришло в непригодное для использования состояние, поэтому по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой было построено новое здание лицея.

    Данное общеобразовательное учреждение на 1200 ученических мест состоит из семи трех- и четырехэтажных корпусов. Это - одна из крупнейших школ района. Лицей оснащен необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

    Здесь создано более 50 классных комнат, физическая, химическая и биологическая лаборатории, кабинеты информатики и STEAM, военной подготовки, трудового обучения, медпункт, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, а также открытая спортивная площадка.

    Новое здание лицея построено в рамках реализуемой Фондом Гейдара Алиева программы "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу".

    Отметим, что 23 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского европейского лицея.

    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями
    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями

    Шамахинский европейский лицей Ильхам Алиев Фонд Гейдара Алиева
    Фото
    Şamaxı Avropa liseyi zəruri avadanlıq və əyani vəsaitlərlə təchiz edilib
    Последние новости

    16:23

    WEF отложил мероприятие в Саудовской Аравии из-за региональной нестабильности

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане с завтрашнего дня ожидается усиление осадков - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    СМИ: США считают Галибафа потенциальным лидером Ирана

    Другие страны
    16:15

    СМИ: Иран не согласится на условия США в ходе переговоров

    Другие страны
    16:11
    Фото

    Шамахинский европейский лицей оснащен оборудованием и наглядными пособиями

    Наука и образование
    15:59

    Швеция выделяет Украине очередной пакет помощи на $25,8 млн

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Омбудсмен посетила место временного содержания и Следственный изолятор СГБ

    Внутренняя политика
    15:55

    IQAir: Лишь 14% городов мира в 2025г соответствовали требованиям к качеству воздуха

    Экология
    15:40

    Аль-Ансари: Распад Ирана не может считаться решением конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей