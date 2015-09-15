Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане День знаний.

Как сообщили Report в министерстве образования, в 2015/2016 учебном году в I классы общеобразовательных школ Азербайджана принято более 150 тыс. детей.

В целом, в новом учебном году в общеобразовательных учебных заведениях будут обучаться около 1 млн. 370 тыс. детей.

В этом году в Баку в I классы зачислено 42 723 ребенка. В общеобразовательных школах столицы в целом будут обучаться 347 891 учащийся.

С нового учебного года по стране в эксплуатацию передадут 5 новых школ. В 220 школах был произведен ремонт. В 140 школах был сделан капитальный ремонт, а в 80-ти - текущий. Строительство 9-ти школ продолжается.

Кроме того, для IV, VI и VIII классов общеобразовательных школ распечатано 4 095 370 экземпляров учебников и пособий для педагогов 141 наименования.

Кроме того, для VIII классов, где впервые применяется куррикулум, распечатаны и розданы по школам учебники и пособия для педагогов 70-ти наименований.

В то же время с 2015/2016 учебного года в соответствии с установленными правилами занятия в укомплектованных X классах будут проводиться по уклонам.

Сегодня также первый учебный день для 32 276 студентов первых курсов вузов.

В результате приема, произведенного на 2015/2016 учебный год в группах SABAH, студентами стал 881 абитуриент. Таким образом, общее число студентов SABAH достигло 1 636.

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года, учебный год в стране начинается с 15 сентября и этот день отмечается как День знаний.