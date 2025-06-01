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Сегодня пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Сегодня пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. Также проходит экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы — DT и TC.
Наука и образование
1 июня 2025 г. 06:03
Сегодня пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. Также проходит экзамен по географии для выбравших подгруппы ЯИ (язык-история) и ИГ (история-география) абитуриентов III группы.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамены организованы в следующих городах и районах: Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджа, Шамкир, Агстафа, Газах, Сумгайыт, Абшерон, Шамахы, Мингячевир, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Масаллы, Куба и Хачмаз.

Экзамены начнутся в 10:00. Пропуск в здание завершится в 09:45 — после этого времени участники к экзамену не допускаются.

Для организации комфортного входа в здания для каждого абитуриента определено индивидуальное время прибытия, указанное в пропуске. Рекомендуется строго соблюдать это время.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçiriləcək

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