Сегодня пройдут вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. Также проходит экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы — DT и TC.

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей. Также проходит экзамен по географии для выбравших подгруппы ЯИ (язык-история) и ИГ (история-география) абитуриентов III группы.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамены организованы в следующих городах и районах: Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджа, Шамкир, Агстафа, Газах, Сумгайыт, Абшерон, Шамахы, Мингячевир, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Масаллы, Куба и Хачмаз.

Экзамены начнутся в 10:00. Пропуск в здание завершится в 09:45 — после этого времени участники к экзамену не допускаются.

Для организации комфортного входа в здания для каждого абитуриента определено индивидуальное время прибытия, указанное в пропуске. Рекомендуется строго соблюдать это время.