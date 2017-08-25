Регистрация поступивших в вузы абитуриентов продлена

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Срок регистрации абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения, и бакалавров, принятых на вакантные места магистратуры, продлен.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

Так, регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения, и бакалавров, принятых на вакантные места магистратуры, продлена до 28 августа.

До 17:00 28 августа принятые в вузы абитуриенты и бакалавры должны пройти регистрацию, представив документы в высшие учебные заведения, куда поступили.

Список требуемых документов для зачисления абитуриенты могут получить из вуза.

Непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.

Напомним, что регистрация абитуриентов по приему на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 31 августа.