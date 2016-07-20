В Азербайджане принято решение о закрытии университета "Кавказ"

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Учредитель университета "Кавказ" обратился в министерство образования Азербайджана и сообщил о том, что сегодня было принято решение о закрытии университета.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В связи с этим министерство образования заявляет, что для обеспечения продолжения обучения студентов университета "Кавказ" после направления соответствующих документов в министерство будет создана соответствующая рабочая группа и начнется процесс их распределения.

Об этом общественности будет предоставлена подробная информация.