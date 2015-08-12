 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обсерватория: Сегодня ночью на землю прольется метеоритный дождь

    Явление можно будет наблюдать со всех уголков Земли

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Сегодня ночью небо озарит метеорный поток Персеиды. Об этом сообщил Report ведущий научный сотрудник Шемахинской астрофизической обсерватории, астрофизик Атаи Адалят.

    "В ночь с 12 на 13 августа метеорный поток Персеиды войдет в атмосферу земли, где частицы мгновенно сгорят. Эти частицы совершенно безопасны", - отметил он.

    По словам астрофизика, лунный свет не помешает наблюдению за свечением: "Для наблюдения за метеоритным дождем не требуется никаких оптических приборов. В небе можно будет наблюдать до ста "падающих звезд" в час. Космическое явление будет видно со всех уголков Земли".

    А. Атаи отметил, что до 24:00 по бакинскому времени метеоритный дождь будет слабым, затем свечение усилится: "Войдя в атмосферу частицы разогреваются и, испаряясь, вызывают яркое свечение".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi