​Обсерватория: Сегодня ночью на землю прольется метеоритный дождь

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Сегодня ночью небо озарит метеорный поток Персеиды. Об этом сообщил Report ведущий научный сотрудник Шемахинской астрофизической обсерватории, астрофизик Атаи Адалят.

"В ночь с 12 на 13 августа метеорный поток Персеиды войдет в атмосферу земли, где частицы мгновенно сгорят. Эти частицы совершенно безопасны", - отметил он.

По словам астрофизика, лунный свет не помешает наблюдению за свечением: "Для наблюдения за метеоритным дождем не требуется никаких оптических приборов. В небе можно будет наблюдать до ста "падающих звезд" в час. Космическое явление будет видно со всех уголков Земли".

А. Атаи отметил, что до 24:00 по бакинскому времени метеоритный дождь будет слабым, затем свечение усилится: "Войдя в атмосферу частицы разогреваются и, испаряясь, вызывают яркое свечение".