Обсерватория НАНА: Между 2 и 5 ноября ожидается геомагнитная буря

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на планете Земля ожидается геомагнитное возбуждение.

Об этом Report сообщил заместитель директора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории им. Н.Туси НАНА Эльчин Бабаев.

Он отметил, что причиной этому является прохождение Земли через гелиосферный электрический слой.

Э.Алиев также прокомментировал опубликованные в зарубежной прессе новости о магнитной буре в начале ноября. Замдиректора добавил, что не следует верить таким ненадежным прогнозам: "Относительно верным бывает прогноз, данный за 3-4 дня. Однако по имеющейся у нас информации, между 2 и 5 ноября ожидается геомагнитная буря. Причиной бури станет скоростной плазменный ветер на Солнце".