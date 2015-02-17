​Обнародована дата обсуждения закона "О науке" на пленарном заседании парламента

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 24 февраля. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюлоглу. По его словам в повестку дня пленарного заседания предложено включить 20 вопросов. В том числе, во время заседания будут обсуждаться проекты поправок к нескольким законам. Среди них будут гражданский и административный кодексы, а также поправки к законам "О государственном реестре недвижимости", "Об охране здоровья населения", "О судах и судьях", "Судебно-правовом совете", "О государственной адресной социальной помощи", "Медицинском страховании", "О телерадиовещании", "О несостоятельности и банкротстве" и другие вопросы.

На заседании пройдет обсуждение закона "О науке" в первом чтении.

Отметим, что проект закона "О науке" определяет правовые основы деятельности в научной сфере, цели и принципы государственной политики в этой области, права и обязанности субъектов и участников научной деятельности. В проекте закона также нашли свое отражение определение прав и обязанностей научных работников, правила приема на работу и аттестации научных работников, присвоение научных степеней и званий, вопросы социальной защиты и поощрения работников научной сферы и другие вопросы, касающиеся научной сферы.