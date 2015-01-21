Наргиз Пашаева встретилась с ректором Хьюстонского университета

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Завершился осуществленный по приглашению Бакинской высшей школы нефти (БВШН) визит в Азербайджан делегации во главе с ректором и президентом Хьюстонского университета Рену Хатур.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной отделом по связям с общественностью БВШН.

В состав делегации вошли проректор Университета по глобальным стратегиям и исследованиям Джеймс Ортиз, главный специалист по энергетическим вопросам Раманан Кришнамурти, декан Калленского Инженерского колледжа имени Элизабета Роквеля Джозеф Тэдэско и замдекан отдела магистратуры Суреш Хатур.

Во время визита прошли двусторонние встречи делегации с руководством Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР), Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Азербайджанского дипломатического университета (АДА) и Бакинского государственного университета (БГУ).

В рамках визита с гостями также встретилась ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, проф. Наргиз Пашаева. На встрече гости были подробно проинформированы об истории создания вуза, о его деятельности и реализованных международных программах и проектах, а также проведен обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

Ректор Н.Пашаева сообщила, что в настоящее время совместно с Оксфордским университетом идут работы по реализации крупного проекта, направленного на исследование истории и культуры Азербайджана. Отметив, что Хьюстонский университет также имеет возможность участвовать в этом проекте, Н.Пашаева предложила ректору вуза Р.Хатур присоединиться к проекту.

В свою очередь, Р.Хатур с удовольствием согласилась присоединиться к проекту.