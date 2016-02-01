В Баку проходит церемония прощания с Джалалом Алиевым - ФОТО

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проходит церемония прощания с членом Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), действительным членом НАНА, академиком Джалалом Алиевым.

Как сообщает Report, в церемонии участвуют руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехдиев, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, заместители премьер-министра - Али Ахмедов и Исмет Аббасов, министр по чрезвычайным ситуациям Камаляддин Гейдаров, президент НАНА Акиф Ализаде, председатель Государственного комитета по делам с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, председатель Государственного комитета по имущественным вопросам Керем Гасанов, представители общественности, члены семьи и близкие покойного.

Дж.Алиев будет похоронен в первой Аллее почетного захоронения.

Отметим, что общественный деятель, всемирно известный ученый, заслуженный деятель науки, действительный член НАНА, академик Дж.Алиев скончался 1 февраля в возрасте 88 лет.