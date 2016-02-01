 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку проходит церемония прощания с Джалалом Алиевым - ФОТО

    В церемонии участвуют официальные лица, представители общественности, члены семьи и близкие покойного

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проходит церемония прощания с членом Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), действительным членом НАНА, академиком Джалалом Алиевым.

    Как сообщает Report, в церемонии участвуют руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехдиев, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, заместители премьер-министра - Али Ахмедов и Исмет Аббасов, министр по чрезвычайным ситуациям Камаляддин Гейдаров, президент НАНА Акиф Ализаде, председатель Государственного комитета по делам с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, председатель Государственного комитета по имущественным вопросам Керем Гасанов, представители общественности, члены семьи и близкие покойного.

    Дж.Алиев будет похоронен в первой Аллее почетного захоронения.

    Отметим, что общественный деятель, всемирно известный ученый, заслуженный деятель науки, действительный член НАНА, академик Дж.Алиев скончался 1 февраля в возрасте 88 лет. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi