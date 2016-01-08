Начальник Управления образования города Баку обратилась к родителям

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сотрудничество родителей и школы всегда было важным фактором в процессе образования.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

Она отметила, что родители с нетерпением ждут, чтобы их дети пошли в школу: "Успехи ребенка становятся праздником для родителей. Поэтому правильно построенный механизм между школой и родителями является одним из главных вопросов".

М.Велиева сказала, что было бы лучше, если бы родители принимали участие во всех делах школы: "Проект школьных общин имеет важное значение для укрепления отношений между школой и родителями".

Она добавила, что несмотря на преимущества наличия одного ребенка в семье, это вызывает определенные проблемы: "Родители должны понимать, что в школе ученики вступают в систему сложных отношений. Родители должны правильно воспитывать своих детей, что бы те смогли завоевать уважение других ребят, потому что в школах дети постоянно сталкиваются с проблемой общения. Созданные школой необходимые условия формируют новые навыки у детей. В школьные годы дети всегда нуждаются в родителях. Родители в эти годы должны ближе знакомиться со школьной деятельностью. Основная проблема заключается в том, что в обществах пока еще не сформированы родительские институты, что является недостатком. Для того, чтобы быть хорошим родителем, каждый должен работать над собой. Быть родителем намного труднее, чем нам кажется".