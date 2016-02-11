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    Министр образования Азербайджана: Увеличилось число учеников, участвующих в олимпиадах

    Микаил Джаббаров: В настоящее время в азербайджанском обществе есть достаточно учеников, которые в будущем смогут сказать свое слово

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году в олимпиадах в стране приняло участие около 22 тыс. учеников, а в этом году их число выросло до 27 тысяч. Я верю, что в будущем это число будет постепенно расти. Тесная взаимосвязь образования и науки всегда находится в центре внимания”.

    Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия конкурса "Ученые будущего" заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров. 

    Он отметил, что в настоящее время в азербайджанском обществе есть достаточно учеников, которые в будущем смогут сказать свое слово.

    М.Джаббаров подчеркнул, что на конкурсе "Ученые будущего" со 129 научными проектами участвуют ученики 9 и 11-х классов общеобразовательных учреждений из 11 городов и районов страны. 87 из них являются коллективными, а 42 - индивидуальными проектами. 

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