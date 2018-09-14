Министр образования рассказал о деталях новой модели выпускных и вступительных экзаменов

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Достижения, полученные в "Год качества образования", дают основание надеяться на то, что и в предстоящем учебном году избранная нами правильная стратегия поможет достичь поставленных целей".

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что министерство образования сочло целесообразным сохранить позитивную динамику, достигнутую в "Год качества в образовании", и продолжить в 2018-2019 учебном году мероприятия, направленные на развитие.

Д.Байрамов добавил, что в настоящее время с Государственным экзаменационным центром ведется тесное сотрудничество, касающееся нового формата вступительных экзаменов в следующем году:

"Вкратце суть новой модели заключается в том, что баллы абитуриентов, набранные на выпускном и вступительном экзаменах, будут суммироваться. Так, на I этапе (на выпускных экзаменах) абитуриенты могут набрать по трем предметам (родной язык, математика, иностранный язык) максимум 300 баллов, на II этапе (на вступительных экзаменах) по трем предметам (согласно специальности) абитуриенты могут набрать максимум - 400 баллов, то есть в сумме 700 баллов. Согласно новой модели, для выпускников, желающих поступить в вузы, уменьшается количество предметов, по которым надо сдавать экзамены и каждый экзамен оказывает влияние на их жизнь. Если в прежние годы выпускники по одному предмету сдавали экзамен дважды, то на его дальнейшую жизнь влиял лишь вступительный экзамен. Как и в предыдущие годы, экзамены будет проводить Государственный экзаменационный центр".