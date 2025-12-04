Министр: Исследования Юсифа Мамедалиева внесли огромный вклад в азербайджанскую науку

Исследования академика Юсифа Мамедалиева внесли огромный вклад в развитие азербайджанской науки и продолжают оказывать влияние на современные научные разработки.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на международной конференции "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося ученого.

"Исследования ученого внесли огромный вклад в развитие страны. Его богатейшее научное наследие продолжает служить важным ориентиром и в наши дни", - заявил Амруллаев.

Министр отметил, что Юсиф Мамедалиев был одним из самых выдающихся ученых Азербайджана XX века, чьи достижения вышли далеко за пределы национальной науки.

"Благодаря своей преданности науке он оставил неизгладимый след в развитии не только нашей страны, но и мировой науки. Каждое научное направление, созданное им, стало фундаментальным в своей области. Создание важнейших научных учреждений в Азербайджане непосредственно связано с именем Юсифа Мамедалиева", - подчеркнул Амруллаев.