Министр о переводе студентов-азербайджанцев из вузов Украины в университеты Азербайджана

Вопрос о безоговорочном приеме или переводе студентов, являющихся азербайджанскими гражданами, из вузов Украины в учебные заведения Азербайджана не обсуждается. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Вопрос о безоговорочном приеме или переводе студентов, являющихся азербайджанскими гражданами, из вузов Украины в учебные заведения Азербайджана не обсуждается.



Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что перевод студентов регулируется правилами, согласно которым студенты могут подать документы в летние месяцы: "Каких-либо особых поблажек для этих студентов не предусмотрено. Наша позиция такова, что перевод студентов внутри страны и за ее пределами должен осуществляться на основе принципа справедливости без предоставления льгот для отдельных студентов по тем или иным причинам".

Министр подчеркнул, что обучающиеся в украинских вузах студенты из Азербайджана могут подать заявление о переводе в вузы Азербайджана в обычном порядке: "Мы будем брать за основу несколько критериев: баллы на экзаменах, организованных ГЭЦ; в каких университетах они учились и как были туда приняты; чего достигли за время обучения".