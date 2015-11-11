​Министерство образования: Стипендию смогут получать все отличившиеся студенты

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Распоряжением президента Ильхама Алиева о внесении изменений в распоряжение "О повышении стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам и учащимся высших, средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального специального профессионального образования", получать стипендии смогут студенты высших и средних специальных учебных заведений, получающие образование как на основе госзаказа, так и на платной основе. Однако при условии, что академические показатели по результатам семестра будут высокими". Об этом сообщил Report заведующий сектором по работе с НПО и СМИ министерства образования Джасарет Валехов.

По словам представителя министерства, отныне получающие образование на основе госзаказа студенты не обладают привилегией получения стипендии вне зависимости от того, учатся они или нет: "Самое главное - это сохранить академические показатели".

Кроме того, в распоряжении нашел отражение вопрос получения стипендии студентами из семей вынужденных переселенцев, шахидов и других привилегированных слоев населения. "Если до сих пор государство только оплачивало их учебу, сейчас эта группа студентов сможет получать стипендии", - добавил он.

Представитель министерства также отметил, что, исключая первый семестр, все студенты смогут заработать право на получение стипендии на основе высоких показателей: "Стипендию смогут получать все отличившиеся студенты. Хочу также отметить, что изменения не касаются докторантов и учащихся учебных заведений начального специального профессионального образования".

Напомним, что вчера президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О повышении стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам и учащимся высших, средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального специального профессионального образования" от 30 августа 2013 года.