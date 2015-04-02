Министерство образования: Рост заработной платы большинства учителей составляет 20-30%

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "Учителя бакинских школ в марте получили зарплату с учетом надбавки". Как сообщает Report, об этом сказал в своем заявлении журналистам министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, надбавка к заработной плате рассчитывается индивидуально для каждого учителя: "Это зависит от их стажа и объема учебной нагрузки. По данному вопросу Управление образования города Баку также распространило заявление. На данный момент учителям и директорам соответствующих школ дана дополнительная информация. С этой целью также создана рабочая группа, которая проводит встречи на местах".

Министр также отметил, что рост заработной платы большинства учителей находится в пределах 20-30%: "Некоторые учителя могут получить больше или меньше предусмотренной надбавки. Это связано с двумя причинами. Во-первых, с рабочим стажем и объемом учебной нагрузки, во-вторых, с налоговой системой Азербайджана. Естественно, для учителей с одинаковым стажем и учебной нагрузкой будет установлена единая надбавка. Что касается общей надбавки, она определена соответствующим распоряжением президента. Норма учебной нагрузки повысилась в 1,5, среднемесячная заработная плата - в 2 раза".

Отметим, что в зависимости от трудового стажа должностная заработная плата для учителей с высшим образованием установлена в размере от 320 манатов до 410 манатов, для учителей со средним специальным образованием – от 290 до 350 манатов.