Министерство образования предлагает продлить учебный год в Азербайджане

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования предложило увеличить продолжительность учебного года.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов.

Он отметил, что в последние дни в прессе и социальных сетях обсуждается вопрос проведения учебного года в Азербайджане с 1 сентября по 25 мая.

Представитель министерства напомнил, что два года назад Кабинет министров принял решение о продлении учебного года на две недели: "Основной целью было создать определенное соответствие между количеством учебных недель в развитых странах (38-40 недель соответственно) и отстающим количеством учебных недель в нашей стране (раньше было 32 учебные недели, а теперь стало 34). Потому что больше знает тот, кто больше учится. Несмотря на то, что мы продлили учебный год на 2 недели, по-видимому, мы по-прежнему отстаем от количества учебных недель в развитых странах по меньшей мере на 3-4 недели. Таким образом, можем ли мы восполнить этот пробел, начав учебный год 1 сентября и завершив его 14 июня? Как вы думаете? Начнем обсуждения в этом направлении? И назовем эти обсуждения - хотим учится на 2 недели дольше".