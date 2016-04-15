Минобразования Азербайджана обнародовало результаты аудита, уволены должностные лица

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты аудита, проведенного с 2015 года по март этого года в находящихся в подчинении министерства образования организациях и учреждениях.

Как сообщает Report, выступивший на проведенном для представителей медиа тренинге и.о. заведующего отделом аудита министерства Эльнур Гаджиев сказал, что за это время проверки прошли в 7 отделах образования, 5 дошкольных учреждениях, 74 средних школах и 1 профтехучилище.

По его словам, в результате проверок были уволены заведующие 3 отделов, в отношении 4 завотделов принято дисциплинарное наказание: "Уволены 5 сотрудников отдела, заведующие 3 внешкольных учреждений, директора 32 средних школ. В отношении 27 сотрудников отдела и 38 директоров средних школ применено дисциплинарное наказание.

Уволены также и.о. директора профтехучилища и главбух. Обеспечен возврат в госбюджет 10643,27 манатов".