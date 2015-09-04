 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Микаил Джаббаров: Будет подготовлена новая стратегия развития Государственного университета нефти и промышленности

    Министр образования представил Мустафу Бабанлы коллективу АГУНП

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров представил коллективу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) ректора вуза Мустафу Бабанлы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

    В информации говорится, что министр образования довел до внимания присутствующих соответствующее распоряжение президента Азербайджана о назначении М.Бабанлы ректором АГУНП и пожелал руководителю вуза успехов в дальнейшей деятельности.

    Министр образования отметил, что при содействии минобразования будет подготовлена новая стратегия развития АГУНП и использован международный опыт в сфере образования.

    Ректор АГУНП Мустафа Бабанлы выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие и заявил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него обязанностей. Он заявил, что вместе с коллективом вуза мобилизует все возможности для реализации новых целей АГУНП.

    Отметим, что 3 сентября соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева Азербайджанская государственная нефтяная академия была переименована в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

    Другим распоряжением президента страны Мустафа Бабанлы был назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi