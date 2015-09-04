​Микаил Джаббаров: Будет подготовлена новая стратегия развития Государственного университета нефти и промышленности

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров представил коллективу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) ректора вуза Мустафу Бабанлы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

В информации говорится, что министр образования довел до внимания присутствующих соответствующее распоряжение президента Азербайджана о назначении М.Бабанлы ректором АГУНП и пожелал руководителю вуза успехов в дальнейшей деятельности.

Министр образования отметил, что при содействии минобразования будет подготовлена новая стратегия развития АГУНП и использован международный опыт в сфере образования.

Ректор АГУНП Мустафа Бабанлы выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие и заявил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него обязанностей. Он заявил, что вместе с коллективом вуза мобилизует все возможности для реализации новых целей АГУНП.

Отметим, что 3 сентября соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева Азербайджанская государственная нефтяная академия была переименована в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Другим распоряжением президента страны Мустафа Бабанлы был назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.