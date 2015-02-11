Малейка Аббасзаде: Между планом приема по группам специальностей и количеством поданных заявлений существует дисбаланс

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Между группами специальностей и планом приема существует неравенство. Удельный вес по числу заявлений в I группе и плановым местам во II группе, довольно велик".

Как сообщает Report, об этом на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент" отметила председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, хотя в 2014 году для абитуриентов I группы специальностей было выделено 11 990 мест, заявления подали 35 696 человек: "По II группе специальностей количество плановых мест составило 10 908 (23 460 заявлений), по III группе специальностей количество плановых мест 10 451 (26 168 заявлений), а по IV группе количество плановых мест 4 414 (12 038 заявлений).

Анализы показывают, что между удельным весом плана приема по группам специальностей и заявлениями существует дисбаланс.

По словам М.Аббасзаде, превосходство плановых мест по II группе специальностей по сравнению с числом поданных заявлений, отрицательно сказывается на конкурсной ситуации: "В результате, право на получение высшего образования приобретали абитуриенты с невысоким уровнем знаний. Поэтому, при выделении в дальнейшем плановых мест нужно учитывать реальность, определить перспективы и проводить успешный план приема".