Лютфи Заде похоронен на I Аллее почетного захоронения

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Всемирно известный азербайджанский ученый, профессор университета Калифорнии Лютфи Заде предан земле.
Как сообщает Report, после церемонии прощания в Национальной академии наук Азербайджана ученого похоронили на I Аллее почетного захоронения.
Профессор Университета Калифорнии, всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Он скончался 6 сентября этого года в американском штате Калифорния в возрасте 96 лет.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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