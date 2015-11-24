 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Институт языкознания: Больше всего ошибок по языку зарегистрировано в Насиминском и Наримановском районах

    Завершился мониторинг института языкознания НАНА в 3 районах Баку

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/  Завершился мониторинг института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), проводимый в 3 районах Баку в связи с проверкой соблюдения норм языка в названиях улиц, рекламах и афишах, табличках с адресами.

    Об этом Report сообщил завотделом мониторинга, профессор Гулу Магеррамли.

    Он отметил, что итоги мониторинга в ближайшие дни будут объявлены общественности: "За время мониторинга было проверено соблюдение норм языка в названиях улиц, рекламах и афишах, табличках с адресами в Насиминском, Сабаильском и Наримановском районах". 

    По словам заведующего отделом, больше всего ошибок по языковым нормам зарегистрировано на территории Насиминского и Наримановского районов.

    Г.Магеррмли подчеркнул, что встречается много ошибок в таблицах в служебных зонах, торговых объектах, предприятиях по ремонту машин: "Чаще всего встречаются орфографические ошибки". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi