Готовятся новые правила приема учителей на работу в Азербайджане

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Готовятся новые правила приема учителей на работу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела человеческих ресурсов министерства образования Азербайджана Эшги Багиров.

Он отметил, что в данной сфере будет ряд нововведений: "Изменения будут на пользу учителям. В этом году мы ждем увеличения количества лиц сдающих экзамен, чтобы стать учителем, потому что вырастет и количество вакансий".

Заведующий сектором по связи с общественностью министерства Джасарет Валехов отметил, что для желающих стать директорами в бакинских школах организуют тренинги: "Успешно прошедшие через эти тренинги в соответствующих вузах лица потом будут приглашены на собеседование в Управление образования города Баку".

Дж. Валехов добавил, что прошедшие собеседование лица примут участие в конкурсе в министерстве образования: "В ближайшее время общественность проинформируют о тренингах. С первого апреля до сегодняшнего дня помимо столицы, в других городах и регионах регистрацию на получение места директора школы прошли более 2000 кандидатов. В прошлом году общее количество равнялось 3000. Процесс продолжается, и в этом году мы ждем увеличения числа обратившихся".