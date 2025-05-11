ГЭЦ Азербайджана проведет вступительный экзамен в магистратуру вузов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (II попытка).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (II попытка).

Как сообщает Report , экзамены будут организован в семи городах и районах республики, в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшероне, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамен во всех зданиях начнутся в 10:00, режим пропуска завершится в 09:45, за 15 минут до начала экзамена. После этого прибывающие участники не будут допущены в здание экзамена.

На экзамене также проверяются навыки аудирования и понимания иностранного языка у бакалавров. Экзамен начнется с воспроизведения аудиотекста. В связи с подготовкой к воспроизведению текста и обеспечением тишины в здании, каждый должен быть в зале за 15 минут до начала экзамена.

Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Через три часа после начала экзамена время, отведенное на тестовые задания, заканчивается, и наблюдатели собирают карточки с ответами. После этого участникам раздаются листы для письменной работы (эссе). На написание эссе отводится 30 минут.

Результаты экзамена будут объявлены в два этапа. В течение 2-3 дней после экзамена будут объявлены результаты закрытых и кодированных открытых заданий. Итоговый экзаменационный балл будет представлен после проверки заданий эссе.

Бакалавры, приходя на экзамен, должны иметь при себе следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "Лист пропуска на экзамен".

Лица, у которых будет обнаружено несоответствие между указанными документами, либо будет отсутствовать один из этих документов, не будут допущены к экзамену.