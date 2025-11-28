Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Эшги Багиров: В 2025 году в интеллектуальных соревнованиях участвовало рекордное число учащихся

    Наука и образование
    • 28 ноября, 2025
    • 14:07
    В Азербайджане в этом году рекордное число учащихся - почти 350 тысяч - приняло участие в различных интеллектуальных соревнованиях и олимпиадах.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

    Он подчеркнул, что проходящий сегодня Национальный Хакатон является одним из крупнейших мероприятий в направлении цифровизации образования.

    "С 2017 года в азербайджанских школах реализуется проект по развитию цифровых навыков. В рамках этих проектов ежегодно организуются различные соревнования. В рамках интеллектуальных состязаний этого года впервые приняло участие рекордное количество – почти 350 тысяч наших учеников. Впервые обеспечено участие такого масштаба, и сегодня победители и участники этих соревнований демонстрируют свои навыки на этой площадке. По итогам будут награждены 30 учащихся, признанных победителями", - сказал он.

    Eşqi Bağırov: Bu il ilk dəfə rekord sayda şagird bilik yarışlarında iştirak edib
    Azerbaijan sees record number of student participation in knowledge competitions

