Эмин Амруллаев: Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в Нахчыване

Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе встречи с журналистами в Нахчыване.

По словам министра, в рамках стратегического партнерства двух стран проводится комплексная работа по внедрению цифровых технологий в образовательных учреждениях региона. Проект "Интерактивная образовательная помощь" предусматривает не просто материальную поддержку, а создание современной инфраструктуры и оснащение школ необходимым оборудованием.

В рамках инициативы цифровизация охватит 216 школ, которые будут подключены к оптоволоконному интернету. Кроме того, ученикам планируется выдать 2 300 планшетов, создать серверы и дата-центр для управления образовательным процессом и формирования цифровой среды в школах, а также оснастить камеры наблюдения 24 учебных заведения.

Амруллаев также подчеркнул, что в ближайшие три года оптимизация школьной сети в Нахчыванской АР не предусматривается.