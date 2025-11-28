Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Эмин Амруллаев: Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в Нахчыване

    Наука и образование
    • 28 ноября, 2025
    • 17:49
    Эмин Амруллаев: Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в Нахчыване

    Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе встречи с журналистами в Нахчыване.

    По словам министра, в рамках стратегического партнерства двух стран проводится комплексная работа по внедрению цифровых технологий в образовательных учреждениях региона. Проект "Интерактивная образовательная помощь" предусматривает не просто материальную поддержку, а создание современной инфраструктуры и оснащение школ необходимым оборудованием.

    В рамках инициативы цифровизация охватит 216 школ, которые будут подключены к оптоволоконному интернету. Кроме того, ученикам планируется выдать 2 300 планшетов, создать серверы и дата-центр для управления образовательным процессом и формирования цифровой среды в школах, а также оснастить камеры наблюдения 24 учебных заведения.

    Амруллаев также подчеркнул, что в ближайшие три года оптимизация школьной сети в Нахчыванской АР не предусматривается.

    Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı çərçivəsində Naxçıvan məktəbləri rəqəmsallaşdırılır

