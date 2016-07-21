Эльмар Гасымов: Все факультеты в Университете Кавказ останутся

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ На мероприятии, проведенном в Университете Кавказ в связи с передачей университета в подчинение Бакинской высшей школы нефти, председатель правления Международного образовательного центра, вице-президент SOCAR Халик Мамедов представил ректора Бакинской высшей школы нефти Эльмара Гасымова коллективу Университета Кавказ.

Как сообщили Report в БВШН, вице-президент SOCAR сказал, что принятое решение направлено на повышение эффективности системы управления университетом. Халик Мамедов поблагодарил экс-ректора Университета Кавказ Ахмета Санича за 11-летнюю деятельность и достижения, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Он подчеркнул, что система университета вовсе не изменится, напротив продолжит свое развитие. Все факультеты в Университете Кавказ останутся, прием студентов будет продолжаться.

Новоназначенный управляющий Университетом Кавказ ректор БВШН Эльмар Гасымов заявил, что отныне развитие Университета Кавказ, как и БВШН, будет одной из важных задач, стоящих перед ним. Он добавил, что будет прилагать все усилия для развития университета.

Выступая, Ахмет Санич пожелал коллективу университета успехов в дальнейшей деятельности, подчеркнул, что университет будет развиваться и на последующих этапах.