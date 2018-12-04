Директор института ядерных исследований: Азербайджанские ученые участвуют в таких приоритетных проектах, как коллайдер NICA - ИНТЕРВЬЮ

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Москва. 4 декабря. REPORT.AZ/ Объединенный институт ядерных исследований — это всемирно известный научный центр, являющий собой уникальный пример успешной интеграции фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований с разработкой и применением новейших технологий и университетским образованием. Членами ОИЯИ сегодня являются 18 государств, включая Азербайджан.

В интервью корреспонденту Report директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев рассказал о деятельности института, совместных проектах с Азербайджаном и возможном открытии филиала в Баку.

- Добрый день, Виктор Анатольевич. Азербайджанская Республика является одним из государств-членов Объединенного института ядерных исследований. Расскажите нам о вашей совместной работе с Азербайджаном.

- Прежде всего, мы можем судить о том, как идет работа с университетом по выпуску молодых талантливых кадров. В настоящее время подготовка молодых специалистов, поиск молодых талантов - это одна из важнейших задач, в том числе для института, основное направление которого ядерные исследования. Роль поиска талантов приобретает все большее значение не только в России, но и во всем мире. В мире наблюдается глобальный голод на юные успешные кадры, поэтому мы очень ценим, когда к нам из Азербайджана присылают молодых ребят для участия в стажировках и специальных летних школах. Сейчас мы очень заинтересованы в переходе от летних школ к конкурсному набору молодых ребят и в этом видим тот вклад, который наш институт может вносить в развитие науки в странах-участницах в целом и в Азербайджане, в частности. После обучения у нас они с легкостью находят работу у себя на родине, потому что одаренных людей все хотят иметь у себя, что создает нам хорошие условия для продолжения сотрудничества с этими странами. Это очень важное направление нашей совместной работы.

- Во времена СССР у России, Азербайджана и других республик была общая советская наука, после развала все поделилось. Что вы можете сказать о современном уровне развития науки в Азербайджане?

- Вы знаете, вообще национальной науки не существует. Конечно, каждая страна готовит свои кадры, собственные условия для развития исследований, но самые крупные и важные результаты получаются при объединении усилий лучших специалистов. Кроме того, международное сотрудничество способствует получению наиболее выдающихся сильных передовых результатов. Я вижу, по крайней мере по тем коллегам, с которыми мы имеем контакт, что они понимают, что нельзя в каждой стране создать все необходимые условия, в том числе экспериментальные, поэтому здесь очень важно сотрудничество. Но надо, конечно же, продолжать работу в этом направлении.

- Какими еще совместными проектами с Азербайджаном, помимо обучения студентов, вы занимаетесь?

- Есть проекты, которые реализуются здесь, в Дубне, с участием физиков из Азербайджана, причем довольно приоритетные проекты уровня mega-science, например, участие в подготовке экспериментов на сверхпроводящем коллайдере тяжелых ионов NICA (англ.Nuclotron-based Ion Collider fAcility) — коллайдер протонов и тяжёлых ионов, строящийся с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), в городе Дубна Московской области. Планируемое окончание строительства — 2020 год - ред). Здесь работает целая большая группа азербайджанских ученых, которые на самом высоком уровне ведут подготовительные работы.

Мы всегда придаем большое значение доведению до конца подготовительных работ, потому что очень скоро будут созданы возможности для проведения исследования на самом высоком уровне и сейчас очень важно подготовиться к этому делу, в том числе, искать способные кадры. Мы видим, что очень много общих работ делается в Европейской ассоциации исследований, где мы совместно выступаем в передовых проектах.

- Есть ли планы по открытию в Баку филиала института ядерных исследований?

- Вы знаете, мы об этом много говорили, и вообще давно этого хотим. Думаю, пришло время для того, чтобы серьезно относиться к подобным совместным проектам, потому что это повысит близость наших контактов, сделает их более эффективными. Для нас очень важны не финансовые вклады, а интеллектуальное сотрудничество, которое существенно повышает уровень исследований. Поэтому мы думаем создать или представительства института или филиалы института в странах-участницах. Можно создавать, например, виртуальные лаборатории, чтобы, живя в своей стране, каждый ученый имел возможность находиться в постоянном контакте с другими и обмениваться знаниями и опытом. Я думаю, полномочный представитель Азербайджана в нашей стране Назим Мамедов - один из тех людей, который с готовностью возьмется за реализацию этой идеи. Я смотрю на развитие нашего сотрудничества с Азербайджаном с большим оптимизмом. У нас есть очень хорошие перспективы.

Игбал Рустамов