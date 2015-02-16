​Бакинская Высшая Школа Нефти сохранила позицию лидера cреди вузов Азербайджана

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) сохранила позицию лидера cреди вузов Азербайджана по основным показателям поступивших абитуриентов в 2014/2015-ом учебном году. Как сообщает Report, БВШН со средним приемным баллом 668,017 заняла первое место в таблице вузов по показателям средних баллов поступивших абитуриентов.

24,69% из общего числа абитуриентов, набравших 600 баллов и выше на приемных экзаменах по I группе специальностей, поступили в БВШН.

Минимальный бал приема по специальности "Инженер-химик" в БВШН составил 648 баллов, средний балл – 657,327, соответственно минимальные и средние приемные баллы по специальности "Инженер по нефти и газу" составили 660 и 671,880 баллов, а по специальности "Инженер по автоматизации процессов" составил 673 и 684,550 баллов.

Проходные баллы по специальностям "Инженер по нефти и газу" (660) и "Инженер по автоматизации процессов" (673) были самыми высокими.

Приемный план по БВШН на оcнове государственного заказа выполнен на 100%. Также следует отметить, что абитуриенты при выборе специальностей в своих заявлениях больше всего отдавали предпочтение специальностям БВШН.