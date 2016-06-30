​Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает связи с Малайзией

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Азербайджане Рослан Абдул Рахман посетив Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН), провел встречу с руководством вуза.

Приветствуя посла, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение его пребыванием в Высшей Школе и подробно проинформировал гостя об истории создания и успехах Высшей Школы. Касаясь отношений между двумя странами, ректор подчеркнул важность двустороннего сотрудничества также в области образования. Отмечая о наличии общих ценностей, в частности, в области высшего образования и научных исследований, Эльмар Гасымов выразил заинтересованность вуза в расширении международных связей и готовность установить деловые связи.

Ректор отметил важную роль Высшей Школы в подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям, для таких областей как нефтегазовая и химическая инженерия, инженерия по автоматизации процессов. Кроме того, Э.Гасымов рассказал гостю о прохождении студентами БВШН производственной практики в структурах компании SOCAR и транснациональных компаниях с целью укрепления теоретических и практических знаний. Он выразил заинтересованность в установлении сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и компьютерной инженерии с Научно-технологическим университетом Малайзии и малазийской компанией Petronas. Ректор также сообщил послу о начале приема иностранных студентов, отметив широкие возможности, имеющиеся в Высшей Школе для обучения студентов из Малайзии.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Азербайджане Рослан Абдул Рахман выразил чувства удовлетворения в связи с пребыванием в Бакинской Высшей Школе Нефти и поблагодарил руководство БВШН за тёплый приём. Посол выразил готовность оказать содействие в установлении взаимного сотрудничества между БВШН и соответствующими организациями.

В завершение встречи ректор Эльмар Гасымов вручил послу Малайзии диплом почетного гостя БВШН.