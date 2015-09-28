​Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает связи с Индонезией

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) налаживает связи с Индонезией. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто и генеральный директор нефтегазового директората министерства энергетики и минеральных ресурсов этой страны Виратмаджа Пуджа побывали в Бакинской Высшей Школе Нефти.

Проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов, приветствуя гостей, подробно информировал их об истории создания и достигнутых за последние 4 года успехах Высшей Школы, о применении современных учебных программ и технологий в подготовке инженерных кадров, повышении эффективности рационального сочетания учебного процесса с производством путем организации производственной практики для студентов в структурах SOCAR, функционирующих в Азербайджане транснациональны х компаний, а также в местных предприятиях. Он отметил заинтересованнос ть вуза в расширении международных связей и выразил готовность установить деловые отношения с вузами и предприятиями топливно-энергет ического комплекса Индонезии.

Посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто поблагодарил руководство вуза за организацию встречи, высоко оценил деятельность БВШН, рассказал о результатах переговоров с руководством SOCAR и выразил готовность всемерно содействовать развитию сотрудничества БВШН с вузами и предприятиями Индонезии.

Генеральный директор нефтегазового директората министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Виратмаджа Пуджа подчеркнул необходимость установления связей с вузами для осуществления обмена студентами и преподавателями. Он также сообщил об организации в октябре выставки в Баку, посвященной достижениям Индонезии.

Далее были обсуждены отдельные вопросы сотрудничества БВШН с соответствующими предприятиями и вузами Индонезии.