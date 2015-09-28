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    ​Бакинская Высшая Школа Нефти налаживает связи с Индонезией

    Посол Индонезии и гендиректор нефтегазового директората Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии побывали в БВШН

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) налаживает связи с Индонезией. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто и генеральный директор нефтегазового директората министерства энергетики и минеральных ресурсов этой страны Виратмаджа Пуджа побывали в Бакинской Высшей Школе Нефти. 

    Проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов, приветствуя гостей, подробно информировал их об истории создания и достигнутых за последние 4 года успехах Высшей Школы, о применении современных учебных программ и технологий в подготовке инженерных кадров, повышении эффективности рационального сочетания учебного процесса с производством путем организации производственной практики для студентов в структурах SOCAR, функционирующих в Азербайджане транснациональных компаний, а также в местных предприятиях. Он отметил заинтересованность вуза в расширении международных связей и выразил готовность установить деловые отношения с вузами и предприятиями топливно-энергетического комплекса Индонезии.

    Посол Индонезии в Азербайджане  Прайоно Атиянто поблагодарил руководство вуза за организацию встречи, высоко оценил деятельность БВШН, рассказал о результатах переговоров с руководством SOCAR и выразил готовность всемерно содействовать развитию  сотрудничества БВШН с вузами и предприятиями Индонезии.

    Генеральный директор нефтегазового директората министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Виратмаджа Пуджа подчеркнул необходимость установления связей с вузами для осуществления обмена студентами и преподавателями. Он также сообщил об организации в октябре выставки в Баку, посвященной достижениям Индонезии.

    Далее были обсуждены отдельные вопросы сотрудничества БВШН с соответствующими предприятиями и вузами Индонезии.

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