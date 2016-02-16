Азербайджан и Мексика выразили желание укрепить сотрудничество в сфере образования

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с ректором Азербайджанского государственного экономического университета Адалятом Мурадовым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече Р.Лабардини был проинформирован о национальной системе образования, общих сведениях о данном университете и его последних продвижениях в сфере электронных занятий.

А.Мурадов отметил наличие связей сотрудничества возглавляемого им учебного заведения с иностранными университетами. Посол Мексики, в свою очередь, затронул систему образования своей страны, рассказал о главных особенностях и месте, которое в данное время занимает мексиканская экономика в мире.

Стороны выразили свои желания касательно укрепления двустороннего сотрудничества в сфере образования.